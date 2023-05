Ukraina kõrgemad ametnikud on nõudnud, et nende Lääne partnerid kehtestaksid karmimad sanktsioonid ja katkestaksid peaaegu kõik majandussidemed Venemaaga. Samas väidab Ukraina, et neil ei ole praktiliselt muud valikut, kui säilitada oma kaubanduskokkulepped Venemaaga.

Ukraina riikliku energiaettevõtte Naftogaz tegevjuht Oleksei Tšernõšov tunnistas The Washington Posti teatel, et Ukraina ajab endiselt Venemaaga kütuseäri. Asjaosaliste sõnul on see hädavajalik.