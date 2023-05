Tõeline tulevikueriala: miks minna õppima keemia- ja keskkonnakaitse tehnoloogiat?

Keemia- ja keskkonnakaitse tehnoloogia õppekaval on unikaalne koht loodus- ja tehnikateaduste piiril — saadud teadmised võimaldavad edukalt töötada erinevates teadus- ja majandusvaldkondades. Juba õppimise ajal on paljud üliõpilased leidnud endale perspektiivse, erialaga seotud töökoha, kus läbitakse ka tööstuspraktika. Magistriõppe lõpetajad saavad hinnatud spetsialistidena tööd keskkonnaministeeriumis, keskkonnauuringute keskuses ning valdade ja maakondade keskkonnaametites, uurimisinstituutides, projekteerimis- ja konsultatsioonifirmades, mitmetes keemia- ja farmaatsiatööstuse ning energiatootmise ettevõtetes (näiteks Akzo Nobel Baltics AS, Eastman Specialties OÜ, AS Tallinna Vesi, AS Eesti Energia, Ragn-Sells AS).

Õppekava tugevus seisneb keskkonnakaitse tehnoloogia ja keemiainseneriteaduse tihedas seoses. Seda õppides saad teadmised ja oskused, mis hõlmavad nii keemilis-tehnoloogilisi protsesse kui ka keskkonnakaitse tehnoloogias kasutatavate protsesside eripära. Saad head baasteadmised keskkonna-, orgaaniliste ja anorgaaniliste materjalide tehnoloogiast.

Aita parandada keskkonnale minevikus tehtud vead

Mis teeb keemia- ja keskkonnakaitse tehnoloogia programmi eriliseks ja miks on kasulik just seda õppida? Vilistlane Roman Fadejev toob välja, et see annab võimaluse parandada keskkonnale minevikus tehtud vead. „Tänaseks on kadunud mitmed erialad ning tulevikus kaob neid veelgi,“ räägib Fadejev. „Näiteks saab raamatupidajat paljuski asendada arvuti, kuid inimene ei loobu kunagi vee tarbimisest ja seetõttu tekib ka pidevalt saastet. Siin õppides saad aga teada, kuidas teha looduslikust veest joogivett ning varustada tarbijaid kvaliteetse veega. Me saame vähendada inimtegevusega tekkinud koormust loodusele, kui suudame puhastada reovett ja õhku ning taastada pinnast. Need on protsessid, mis ei ole kunagi täiesti ühesugused ja nõuavad individuaalset lähenemist ning unikaalseid lahendusi. Need protsessid nõuavad pädevaid keskkonnatehnolooge.“