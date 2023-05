Tuntud krõpsubränd on Maxima riiulitelt kadunud

Maxima Eesti ostuoskonna juhi Martynas Pikelise sõnul on Pringlesi krõpsude puudumine Maximatest ajutine. „Praegu käivad läbirääkimised ja usume, et peagi on Pringles taas saadaval meie teiste tuntud ja armastatud krõpsubrändide kõrval.“

Leedus sama seis

Sama seis on täna Eestis: Pringlesid on saadaval nii Rimis, Selveris, Prismas kui Coopis.

Veebruaris märkisid Maxima esindajad Leedu Delfile, et loodetakse, et Pringlesi krõpsude müük siiski jätkub ning konstruktiivsed dialoogi krõpsutootjaga jätkatakse. Juba siis märkis Maxima esindaja, et läbirääkimised on Baltikumi-ülesed.