Tallinna suurarenduse saaga jätk. Arendaja: see on väga näotu lugu

Delfi Ärileht kirjutas hiljuti Pirita tee 28 arendusest. Kohalikud on vastu sellele, et varasem detailplaneering, mille kohaselt pidi nende lähedale ehitatama eramud, on asendunud kortermajadega. Kokku on juttu 300 korterist. Kui esialgu oli ühinenud naabritel mitu etteheidet, siis praegu on alles jäänud kõigest üks: milline lasteaed selle juurde tuleb ja kes selle rajama peaks?

Advokaadibüroo Sorainen advokaat ja partner Carri Ginter esindab selles loos Pirita tee 28 naabreid. Tema sõnul on praeguse seisuga nähtud ette, et krundi 3501 ruutmeetrile ehitatakse nelja rühmaga lasteaed. See ei kataks tema sõnul isegi arenduse enda vajadust. See nõuaks vähemalt kuut rühma. Linn on aga ise lasteaiavõrgu arengukavas öelnud, et teha tuleks vähemalt 10–12-rühmaseid lasteaedu. „Olemas on ka sellekohane analüüs, mida minu teada linnavolikogule ei esitatud,“ ütleb Ginter.