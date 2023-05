Uus idee: majutuse kõrval saab maksulöögi ka meedia

Ekspress Grupi tegevjuht Mari-Liis Rüütsalu ütleb, et info valitsuse plaanist jõudis tema kõrvu alles eelmise nädala lõpus. Ootamatult. Sisuliselt tagatoa juttude kaudu. Keegi meediaettevõtete poole enne ei pöördunud ja räägiti juba kokkulepitud otsusest. Nimelt oli selgunud, et majutusasutuste käibemaksu ei saa ikka 22%-ni viia ja asemele valiti 13%. „Ohvriks otsustati tuua meedia, et viia sealne 5% käibemaks 9% peale,“ selgitab Rüütsalu. Selgituseks olgu öeldud, et Euroopa Liidus ei tohi liikmesriikidel olla üle kahe käibemaksuerandi. Niisiis, selleks et saaks kehtestada 13% käibemaksu, tuleb ajakirjanduse 5% käibemaksu tõsta.