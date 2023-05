TalTech on terviseülikool? „Jah!“ vastavad Hedvig ja Maaris

TalTech on võtnud üheks oluliseks sihiks inimeste tervise ja tervishoiu kui valdkonna parandamise. Seda tehakse tervisetehnoloogiaid uurides, arendades ja õpetades.

Selle eesmärgi teenistuses on ka e-tervise magistrikava , milles saavad end arendada need, kes soovivad tervisevaldkonnas uusi tehnoloogiaid ja digitaalseid lahendusi analüüsida, välja töötada ja edukalt juurutada. „Lisaks arstidele ja õdedele on ju tervishoiu alal ametis paljude teiste erialade eksperte, näiteks haiglates on oma IT-osakonnad ning meditsiinitehnikat hooldavad insenerid,“ kirjeldab Hedvig Soone.

Suund personaalmeditsiinile

Tallinna Tehnikaülikool pakub uusi tehnoloogilisi lahendusi, mida arstid ja teised meditsiinitöötajad saavad kasutusele võtta. TalTechi kui teaduspartnerit vajab ka e-tervis. „Aja jooksul on meil tekkinud väga palju terviseandmeid, kuid praegu ei suudeta neid veel personaalmeditsiini huvides küllalt tõhusalt kasutada,“ hindab Maaris Lõkk. Just e-tervise õppekava on siin üks võimalikke suundi, et terviseandmed inimese tervist ka tegelikult hoida ja paremaks muuta aitaks.

On tõsi, et tervishoid läbib kogu maailmas tehnoloogilist murrangut. Ka TalTechi e-tervise õppekava raames otsitakse lahendusi, kuidas patsient saaks e-lahendusi kasutades ise rohkem terviseandmete kaudu oma tervisesse panustada. „Praeguses patsiendiportaalis see eriti võimalik pole,“ tõdeb Maaris Lõkk, kes ülikooliõpingute kõrval töötab ka pereõena.

Tulevik seisneb lahendustes, kus patsient saab ise oma infot portaali lisada – kasvõi toitumise, sportlike harjumuste kohta, vererõhu või -suhkru näidud jms – ja niiviisi arsti veelgi täpsemate otsuste tegemisel abistada. See tähendab ühtlasi, et inimene võtab suurema vastutuse oma tervise eest; ei oota kutset, vaid pöördub ise.

Vererõhuaparaadist otse portaali?