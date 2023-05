Põhjuseks on eile avaldatud esimese kvartali raport, mis oli palju parem kui ennustati. „Me näeme uskumatuid tellimusi, et uuendada andmekeskuseid üle maailma,“ sõnas ettevõtte tegevjuht Jensen Huang tulemusi tutvustades. Ta lisas, et tehisintellekti vajalike kiipide tehnoloogia on veel oma arenguga imikueas ning vaja läheb rohkem spetsiifilisi tooteid, et tööstus areneks. Sellest ka Nvidia kasu lõikab.