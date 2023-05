Kas ka sinu ettevõte? Ära lase oma vaipadel jätta porist jälge keskkonnale

Vaip on ruumis üks olulisimaid muljet loovaid elemente, aga Lindström Eesti tegevjuhi Rauno Mürgi sõnul on sellel ka palju tähtsamaid ülesandeid. Ettevõtted kasutavad nii spetsiaalse kujundusega disainvaipu kui ka uste ette paigutatud ühevärvilisi porivaipu selleks, et kaitsta põrandat, summutada heli ning hoida tööruumides puhtust.

„Vaibad suudavad puhtust hoida aga ainult juhul, kui neid regulaarselt puhastatakse. Ja vaipade puhastamisel võib olla väga suur mõju keskkonnale. Seetõttu soovitan kõikidel rendivaiba teenuse kasutajatel uurida oma partneri käest, milline on vaipade hooldusega kaasnev ressursikulu ja kuidas seda piiratakse,“ soovitab Mürk.

Kokkuhoid algab mõõtmisest

Tema sõnul on Lindström juba pikki aastaid analüüsinud oma tegevuse igat aspekti, et leida võimalusi rendivaipade ja muude tekstiilide hoolduse keskkonnasõbralikuks korraldamiseks. „2022. aastal kulus meil ühe kilogrammi tekstiilide hooldamiseks 6,9 liitrit vett, 1,02 kWh elektrit, 12,8 grammi pesuvahendit, 302 grammi CO 2 . Need näitajad on pea igal aastal eelmisest väiksemad ning meie kliendid saavad eLindströmi iseteeninduskeskkonnast igal ajal vaadata, kui palju vett, elektrit ja CO 2 nad tänu meie teenusele säästavad,“ räägib Mürk.

Lindström vähendab ressursikulu maksimaalse taaskasutamisega ja taaskasutatakse isegi vett – tööriiete loputusvesi suunatakse ringlusesse vaipade eelpesuks. Samuti jälgib ettevõte hoolega seda, milliseid pesuprogramme ja pesuvahendeid tekstiilide hooldamiseks kasutatakse.

Kõik see tähendab, et Lindström mitte ainult ei taga vaipade puhtuse, vaid ka nende kestlikkuse – korralikult hooldatud vaibad peavad vastu isegi kuni kümme aastat. Mürk nendib, et aastatepikkune teenistusiga on võimalik siiski ainult juhul, kui vaip on kvaliteetselt toodetud.