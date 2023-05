Alustage tööandja taustakontrollist

Esimese asjana soovitab Maksu- ja Tolliameti (MTA) maksuauditi osakonna valdkonnajuht Marc Mälter vanemal koos lapsega teha eeltööd ehk kontrollida tööandja tausta. „Taustakontrolli võib alustada ettevõtte kodulehest ja sotsiaalmeediast, samuti leiab infot ettevõtte nime guugeldades. Kindlasti võiks vaadata ka e-äriregistrisse, teatmik.ee-sse ja Maksu- ja Tolliameti kodulehe avalikesse andmebaasidesse,“ selgitab Mälter. Tähelepanu tuleks pöörata sellele, kas firmal on olemas registrikood, millisel alal on tegevusluba, kui vana firma on ja kas tal on võlgnevusi. Eraldi tasub uurida sotsiaalmaksu tasumist – kas ettevõte tasub seda õigeks ajaks ja järjekindlalt.