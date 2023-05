Eesti iduettevõtja jõudis Starbucksi ja Guccini. Esimene investor pani nad aga kummalise fakti ette

„Ega Startup Wise Guys investeeris meisse ka ainult varjatud tingimusel – kui me pivotime (teevad käigu pealt muutusi ja muudavad suunda – toim). Ehk vaikiv kokkulepe oli, et jah, me investeerime teisse, aga siis, kui te ei jätka selle sama asja tegemist, mis te teete,“ märgib Kärpuk, tõdedes, et tõenäoliselt investeerisid nad toona pigem inimestesse kui tootesse. Samal ajal tunnistab iduettevõtja, et tal endal puudub ka igasugune turundustaust.

„Mul pole õrna aimugi, kuidas turundust teha. Kui me selle tarkvara tegime, siis mulle meeldis see kontseptsioon, et kogu meie tarkvara on ehitatud meie klientide enda poolt. Ehk kõik funktsionaalsused, mis meie tarkvaras on, on sellepärast, et mõni klient on seda tahtnud. Järelikult meil ei ole ka väga palju võimalusi valesti ehitada asju – me ei ehita asju, mida kellelgi vaja ei ole,“ põhjendab oma varasemas tööelus muuhulgas ka Fortune 500 ettevõtteid New Yorgis nõustanud Kärpuk.