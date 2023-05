Pank finantseerib 12 miljoniga. Sel suvel algab Tallinnas uue hotelli ehitus

Bigbank AS sõlmis GVP Invest Estonia OÜ-ga laenulepingu summas 12 miljonit eurot, et finantseerida Hampton by Hilton hotellile mõeldud hoone ehitust. 185 toalise hotelli ehitus algab 2023. aasta suvel ja see plaanitakse avada hiljemalt 2025. aasta alguses.