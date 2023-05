Prisma küsitlus: iga teine tarbija teeb ostuotsuse odava hinna järgi

Prisma Peremarketi sortimendi- ja hankedirektor Kaimo Niitaru ütles uuringu tulemusi kommenteerides, et tarbijate teadlikkus on majanduslikult keerulistel aegadel oluliselt tõusnud ja kaupluses tehakse läbikaalutud valikuid. „Viimases kliendiuuringus vastas 55% klientidest, et valib sama kaubagrupi raames odavamaid tooteid, näiteks omabränditooteid. Samuti ostetakse palju allahindlusega, näiteks sama päeva kehtivusega tooteid – neid valib 57% ostjatest,“ lisas ta.