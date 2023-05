„Tagantjärele hinnates oli see viga.“ Michelini surve tõttu pelgasid restoranid hindu tõsta

Viljandis asuv Fellini kohvik sai eelmisel aastal Michelini restoranigiidis külge märke Bib Gourmand, millega tähistatakse taskukohase hinnaga kvaliteetseid restorane. Kohviku omaniku Merit Berzini sõnul tähendab tunnustus eelkõige seda, et tehakse õiget asja. „Michelini tunnustus ei olnud mitte ainult meile, vaid kogu linnale oluline. See aitab Viljandist luua kvaliteetseid teenuseid pakkuva linna kuvandit. Õnneks on iga aastaga tulnud juurde häid kohti, mille pärast Viljandisse tulla,“ ütles ta.

Berzin rääkis, et pooled kohviku kliendid on alati olnud kohalikud ja teine pool Viljandist väljas elavad inimesed. See osakaal pole pärast tunnustuse saamist muutunud. Tema sõnul ei toonud Michelini tähelepanek ka juba niigi Eesti konkurssidel tunnustusi pälvinud kohvikusse suurel hulgal kliente juurde. Välismaalaste seas on see küll suur usalduse märk, kuid neid Viljandisse palju ei satu.