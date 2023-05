Üllatus Latitude59’lt. Ajujahi võitja andis teada suurest uudisest

„Keegi ei uskunud, et me võiks võita. Ka me ise mitte,“ naerab Comploki üks asutajatest Mari-Liis kurg nüüd. „Londonis on meile imestusega öeldud, et kas te tõesti suutsite e-õppe ja rahapesu kokku panna ja selle seal ideena maha müüa,“ lisab ta. Ometi saatis neid edu ehkki laval auhinda kätte saades teadsid nad juba, et nende isu on suurem. Ja seda ei rahulda võitnud äriplaan. Saadud raha aitas neid ajal, mil pivoti ehk suunamuutuse plaan täielikult küpseks sai.