Kell tiksub armutult. USA võlakriisis on jõutud lahenduse esmaste detailideni, kuid lepet veel pole

Mõlema väljaande allikad kirjeldavad, et kaks osapoolt on jõudmas kompromissile lähemale, kuid leppe sisu on pidevalt muutumises. Vabariiklaste läbirääkija Patrick McHenry sõnas Politicole, et nad on leppele olnud lähedal juba kuus-seitse päeva, kuid probleemid on teravad.