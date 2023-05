Kas saame ükssarviku võrra rikkamaks? Iraanist pärit iduettevõtjal on Eestis kõrged sihid

Ettevõtte asutaja Farokh Shahabi plaanis algselt firma luua oma kodumaal Iraanis, aga juba alguses töötati rahvusvaheliste klientidega. Siis aga juhtus midagi ootamatut - riik sulges protestide tõttu riigis interneti 10 päevaks. „Me ei saanud isegi oma kklientidele meili saata, et me ei saa koosolekutele tulla või teenust pakkuda. See oligi moment, kui saime aru, et me ei saa Iraanis rahvusvahelist äri teha,“ rääkis Shahabi.