ITL-i endine president: erialaliidud on oma huvide kaitsmiseks liiga nõrgad

Riigisektoris töötavad küll erineva tausta ja kogemusega inimesed, kuid see oleks mõeldamatu, et nad suudaksid erinevate sektorite probleemistikku ja tulevikuvisioone põhjalikult hoomata. Iga valdkonna kõikide nüansside selgeks tegemine oleks riigiaparaadile suur raha- ja ajakulu. Just selles saaksid tugevad erialaliidud pakkuda riigisektorile oma ekspertiisi ja teadmisi. See muidugi eeldab, et neil on valdkonna arengute kohta pikaajaline visioon ja selle elluviimiseks strateegia. Seda omades saab avaliku sektoriga argumenteeritult arutada tulevikuplaane, et leida lõpuks ühiselt lahendus