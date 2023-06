Euroopa Liidu poolt välja antud direktiiv sunnib koduomanikke elamute energiaklassi tõstma. Kuigi direktiiv on saanud kriitikat, et tegemist on kuluka ettevõtmisega ning puuduvad vajalikud toetusmehhanismid, siis TalTechi ekspert Jarek Kurnitski leiab, et renoveerimise tempo on hoopis liiga aeglane.