Kallas tehnoloogiakonverentsil: lauljaid meil parlamendis on, aga ausalt öeldes on rohkem kloune

„Vastupidavus on iga päev ellu jäämine. Päeva lõpuks saad tõdeda, et oled elus. Homme jälle. Tund tunni kaupa. Tänagi on mul lisaks sellele üritusele kohtumine USA senaatoriga ja ka Olaf Scholziga. Saab olema pikk päev. Siin on tõesti teine maailm. Sa enne ütlesid, et Eestis elab umbes 1,3 miljonit inimest. Tegelikult on see 1 385 000 inimest. Mitte, et me loeks neid. Mitte, et me kogu aeg küsiks, kas kõik on ikka siin. Kas keegi on puudu?“ viskas Kallas taas nalja – ja saalile see meeldis.