Nõo Lihatööstuse juht: tarbijate tundlikkus on jõudnud punkti, kus hinnatõusu mõtted tuleb maha matta

Loova hinnangul peaks valitsus tarbimise maksustamise asemel keskenduma rohkem kapitali maksustamisele. Tema sõnul lööb käibemaksutõus kõige valusamalt just vaesemat elanikkonda. Ta tõi välja, et ettevõtete jaoks on tarbija hinnatundlikkus jõudnud punkti, kus hindu pole sisuliselt enam võimalik tõsta.

Loova rääkis, et ettevõtjana ootaks ta valitsuselt stabiilsema majanduskeskkonna loomist. Praegune majanduse olukord on ettevõtete jaoks põhiküsimuseks tõstnud ellujäämise, mitte kasvu nagu varasematel aegadel.

Loova ütles, et toiduainetööstuse mahud on eelmise aastaga võrreldes langenud ning kõige keerulisem on olukord lihatööstuses. Ta kahtleb, et mõni lihatööstus eelmisel aastal kasumisse jäi. Ka Nõo lõpetas miinuses.

Loova sõnul on küll hetkel veel keeruline valitsuse tegevusele mingeid hinnanguid anda, sest otsustusprotsessideni pole veel jõutud. Ta ütles, et tarbimise maksustamise asemel, millega juba Eesti on tema sõnul Euroopas esirinnas, peaks pigem tõusma kapitali maksustamine, eelkõige kinnisvaramaks ja ettevõtete tulumaks.

