Investor: Euroopa kaitsetööstuse idusektoris on selgelt liiga vähe raha

„Ajalooliselt on kultuuri tekkinud veider komme: kaitsetööstuse tehnoloogiast räägitakse suletud uste taga ja vaikse häälega,“ ütles Slesinger. Sellel on sügavad juured ja osast juurtest on ilmselgelt ebamugav rääkida. Hea näide on Slesingeri sõnul Saksamaa, kus nähakse kaitsetööstusest liiga entusiastlikult rääkimises ohtu.

„Üks tuntud Euroopa riskikapitaliettevõtte partner ütles mulle kord, et „kuigi me investeerime kaitsesektorisse, siis me ei ütle, et me investeerime siia“. Vaevalt et ta suutis isegi sõna „kaitsetööstus“ valjusti välja öelda,“ märgib Slesinger enda blogis.