Seitse levinud arvamust Türgi kohta, mis tegelikult tõele ei vasta

Müüt nr 1: Türgi pealinn on Istanbul

Istanbul on Türgi tuntuim linn, aga mitte riigi pealinn. Istanbul kandis pealinna tiitlit kuni 1923. aastani, mil seda kutsuti Konstantinoopoliks. Pärast riigi iseseisvumist viidi pealinn üle Ankarasse. Istanbul on tänini riigi suurima rahvaarvuga linn ning seda külastab igal aastal rohkem inimesi kui pealinna Ankarat.

Müüt nr 2: Puhkus Türgis tähendab ainult basseini ääres lesimist

Kuigi Türgit seostatakse peamiselt kõik hinnas puhkusenaudingutega, köidab see riik sealjuures ka põneva ajaloo, kultuuri ja aktiivsete puhkusevõimalustega. Seetõttu on parim viis kombineerida mõlemat, lesides esimesed päevad basseinis ning seejärel võtta osa ekskursioonidest ning nautida aktiivsemaid tegevusi. Avastamist on tõesti palju ning patt oleks Türgist lahkuda kõike seda nägemata - näiteks allveelaevaga sõit Vahemeres, seikluslik safari mägedes, asustamata Suluada saare külastus või matkad võimsates kanjonites.

Müüt nr 3: Türgi on mõeldud puhkuseks ainult lastega peredele

Tänu suurepärastele kõik hinnas kontseptsiooniga hotellidele on Türgi tõepoolest perepuhkuseks ideaalne valik. Hotellides on lastele välja töötatud väga heal tasemel animatsiooniprogrammid, pakutakse mitmeid harivaid tegevusi ning lõbusat vee-meelelahutust. Vanemad saavad sel ajal, aga nautida kvaliteetset lõõgastust. Türgis on olemas ka ainult täiskasvanutele mõeldud hotelle, kus majututakse puhkajaid alates 16. või 18. eluaastast. Need on kohandatud nii vaikseks ja romantiliseks lõõgastuseks kui ka elava meelelahutuse ja pidude nautimiseks.

Müüt nr 4: Türgi on üks suur kõrb

Paljud arvavad, et Türgi on kõrberiik, kus laiuvad ääretud liivaväljad ning ringi jalutavad kaamelid. Tegelikult on Türgis palju lopsakat loodust, avaraid rohelisi põlde ja mägesid. Kaameleid tuuakse riiki vaid selleks, et turistidele rõõmu pakkuda - vabas looduses neid ringi jalutamas ei kohta.

Müüt nr 5: Türgis ei saa sealiha süüa