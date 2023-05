Tallinna sadama juhatuse esimees: mereäärse linnana peaksime ka pealinnas ammutama soojusenergia mereveest

Vanasadama piirkonna arendamisel on meie kindel soov, et see oleks laialdaselt kasutatav ning muu kesklinnaga nii visuaalselt kui ka funktsionaalselt hästi ühendatud. Selle kõrval on aga sama oluline, et seal paiknevad ehitised oleksid võimalikult keskkonda säästvad. Läänemeri on üks kõige tundlikuma ökosüsteemiga meresid maailmas, mille olukorra parandamine on Tallinna Sadama prioriteet. Linnasüdames tegutseva sadamana on meile oluline tagada puhas õhk ning head suhted kohaliku kogukonnaga.