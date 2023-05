Nestor: kiireks palgakasvuks on täidetud sisuliselt kõik eeltingimused

Kiireks palgakasvuks on täidetud sisuliselt kõik eeltingimused. Neist kõige olulisemaks võib pidada tõsiasja, et vaatamata kaks kvartalit kestnud majanduslangusele, on olud tööturul äärmiselt kitsad. Hoolimata hirmudest, et kohe-kohe asuvad tööandjad inimesi koondama, on tööhõive vastupidiselt jätkanud kasvamist. Nii oli käesoleva aasta esimese kvartali seisuga Eestis tööga hõivatud 696 600 inimest. See on väga suur number ja nii palju inimesi pole Eestis vähemalt kaasaegse statistika kohaselt mitte kunagi tööl käinud. Osakaaluna rahvastikust on täna tööga hõivatud ligi 70% kõigist 15-74-aastastest inimestest, mis on väga palju enam kui suuremas osas teistes Euroopa liidu riikides. See omakorda tähendab, et vaba tööjõudu hetkel sisuliselt ei eksisteeri ja sobiva töötaja leidmiseks tuleb tööandjatel olla valmis inimesi konkurentide juurest üle meelitada. Muidugi soovivad tööandjad ka oma seniseid töötajaid paigal hoida, mis eeldab proaktiivselt nende palga tõstmist.