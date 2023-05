Eesti Tööstus- ja Kaubanduskoja juhi Mait Palts rääkis täna ERR-ile, et Koda on muudatust välja pakkunud juba aastaid. „Küsimus on tegelikult selles, et töösuhted on ajas paindlikumaks muutunud ning teinekord käinud ka ees sellest, mida õigusraamistik ette näeb,“ ütles Palts täna Delfi Ärilehele.