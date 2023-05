Latitude59 konverentsil läks kolme idu vahel jagamisele 1,25 miljonit eurot

EstBANi juhtinvestor Martin Goroško sõnul olid eri staadiumis ettevõtjate ideed võrdselt head. „Kuna sel korral panime investeeringu kokku riskikapitalifondiga, valisime esikümnesse teadlikult nii juba tugeva käibega kui ka tooremad ettevõtted, sest siht oli tuvastada praegusel väljakutsete rohkel ajal eriti edasiviivaid lahendusi. Nii jäigi sõelale kolmik, kellest kaks on turul juba tugevad ning üks on turule sisenemas“ ilmestas Goroško.

Tera Ventures partneri Andrus Oksa sõnul iseloomustab seekordset konkurssi tugev kandideerinute tase ja ambitsioon. „Latitude59 on eluküps tehnoloogiakonverents, seda näitab selgelt pitchingule kandideerinute profiil - end juba turul tõestanud ja raha kaasanuid idusid oli rohkelt. Nii et valik ei olnud kergete killast,“ sõnas Oks.

Idumaailmas ei ole kuigi tavapärane, et äriinglid ja VCd ühise sündikaadi välja panevad. „See on tõepoolest eriline juhtum. Lisaks on imetlusväärne, et EstBAN ja Tera VC protsessis investeeringu mahtu suurendasid - esialgsest kavandatud kuni miljonist eurost sai 1,25 miljonit. Nii et lisaks seni suurimale kandideerinute arvule ja riikide esindatusele on selle-aastane konkurss olnud meie jaoks mitmes mõttes rekordeid murdnud,“ rõõmustas Latitude59 Startup-suhete juht Triin Ilves.