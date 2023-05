MOBIILIPANKADE VÕRDLUS | Millised on uuemad lahendused äppides, mida on plaanis tulevikus lisada?

„Investeerimisega on äpis lihtne alustada robotinvestori abil ning seal on võimalik jälgida ka oma investeerimisportfelli seisu,“ tõi Tkatš välja. Ta lisas, et rakendusest saab ülevaate oma liisingutest ja laenudest. Mobiilirakenduses saab luua ka pangakaardist digiversiooni ja teha viipemakseid nutitelefoni või – kellaga. Mobiilirakendusest saab liikuda internetipanka ilma täiendava autentimiseta, et seal keerukamate pangatoimingutega edasi toimetada.

SEB eraklientide segmendi projektijuht Victoria Tkatš sõnas, et nad töötavad selle nimel, et pakkuda klientidele oma igapäevaste rahaasjade korraldamiseks järjest paremaid pangateenuseid. „SEB mobiilirakendusega saab näiteks kontrollida kontoseisu ja -väljavõtet, teha ülekandeid sõpradele ja pereliikmetele ainult saaja telefoninumbri abil või kasutada ülekande tegemiseks nutimaksevormi ja saata rahapäringuid,“ tõi Tkatš välja erinevaid võimalusi. Lisaks saab seada kogumiseesmärke ja kasutada nende saavutamiseks nutikaid kogumistööriistu, nagu näiteks digikassa ja püsimaksekorraldus.

Mobiiliäppi on lisandunud ka pensioniteenuste funktsioonid. Näiteks saab liituda pensioni II ja III sambaga. LHV mobiiliäppi on lisandunud ka Noortepanga soodustuste kuvamine, liiklus- ja kaskokindlustuse sõlmimise võimalus ning määratud maksete haldus. Rõhku on pandud ka privaatsusele ja turvalisusele – näiteks saab kontode vaates summasid udutada ning vaadata ja lõpetada korraga kõik aktiivsed internetipanga ja mobiiliäpi sessioonid.

LHV jaepanganduse juhi Annika Goroško sõnul on tegemist lihtsa, kuid praktilise täiendusega. „LHV on olnud innovaatiliste lahenduste poolest pangandussektori teerajaja ja meie jaoks on oluline pakkuda klientidele kaasaegseid lahendusi. LHV kliendid ei pea enam valuuta vahetamiseks logima internetipanka, sest kõik valuutatehingud saab teha mugavalt äpis,“ sõnas Goroško. „Näeme, et aina rohkem liigub trend peamiselt mobiili kasutamise suunas. Seepärast saavad LHV kliendid täna praktiliselt kõik vajalikud toimingud teha mobiiliäpis, nii et arvutit avama ei peagi,“ lisas ta.

Swedbank on täiendanud oma äppi

Swedbanki mobiilipangas on olemas klientide poolt enimkasutatavad panga tooted ja teenused, sõnas ettevõtte digiteenuste haldur Marek Skorohhodov. Ta märkis, et kliendid hindavad enim sisselogimist ja maksete kinnitamist biomeetriaga. Skorohhodov tõi välja, et äpis saab näiteks muuta limiite, aktiveerida uusi kaarte, lubada internetioste, vaadata kaardi PIN-koodi. Panga äpist saab ka ülevaate näiteks laenudest, pensionist ja investeeringutest. Lisaks on võimalik saada ülevaade kõikidest oma tehingutest.

Skorohhodov märkis, et äpis on klientide seas populaarne nutikas rahakogumise viis Rahakoguja, mis teenib aastas 1,5% intressi ja mille abil saab iga kaardimaksega lisaraha koguda. Äpis saab ka kontojääki ja konto ülevaadet näha ning makseid teha. Skorohhodovi sõnul on mobiilirakenduses klientide seas populaarne ka makse küsimine. Osade teenuste puhul on mobiiliäpist otselink kliendi netipanka ja klient saab tegevust jätkata netipangas ilma, et peaks sinna uuesti sisse logima, näiteks e-arvete puhul.

Eelmise aasta lõpus lisas Swedbank täiendava sisselogimisvõimalusena äppi PIN-koodi. „Uue lahendusena saab inimene vaadata oma pangakaardi PIN-koodi äpist, kui kood on näiteks ununenud,“ tõi Skorohhodov välja. Hiljuti lisandusid äppi ka uued funktsioonid konto seadete haldamiseks, näiteks kontojäägi peitmine ülevaatekuvas, esimesena kuvatava konto valimine ülekannete tegemisel.

„Kuna mõnikord on vaja makseid teha väga kiiresti, oleme muutnud maksetes navigeerimise ja nende jaotuse võimalikult lihtsaks,“ sõnas Skorohhodov. Ta lisas, et uue makse alustamiseks piisab, kui maksete lehel hakata otsingureale kirjutama saaja nime, selgitust või telefoni numbrit. Kui neid on viimase poole aasta jooksul makse tegemiseks kasutatud, kuvab äpp selle makse kõiki detaile, selgitas ta. „Lähiajal on kindlasti plaanis täiustada veelgi teenuste menüüd ja disaini, et kasutajale oleks äpi kasutamine veelgi mugavam. Pöörame suurt tähelepanu ka meie mobiilipanga ligipääsetavusele,“ kinnitas Skorohhodov.

Luminor plaanib järgmisel aastal viia läbi arendusi mobiilirakenduses

Luminori mobiiliäpis saab teha enamikke oma igapäevaseid pangatoiminguid, sõnas ettevõtte klienditeenuste juht Kaspar Kork. Ta tõi välja, et näiteks saab vaadata kontoseisu, teha makseid, sulgeda kaart ja tellida uus, vaadata laenukohustuse, vaadata maksete limiite ja neid muuta. Lisaks on võimalik teha reservhoiusele sissemakseid või võtta raha välja. Investeeringute, pensionide ja liisinguinfot ning nendega seotud tegevusi saab vaadata ja teha internetipangas, mida saab kasutada nii mobiili- kui ka arvutibrauseriga, sõnas Kork. "Arendused klientide igapäevatoimingute mugavamaks muutmiseks on kavas järgmisel aastal,“ märkis ta.