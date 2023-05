Swedbanki juht selgitas kodulaenu intressimäärade erinevust Eestis ja Rootsis

See on tõepoolest väga kõrge, aga ma arvan, et me peame seda vaatama avarama pilguga. Naaberriigis Ukrainas käib hävitav sõda pärast Venemaa kohutavat kallaletungi rahulikule riigile. Lisaks kohutavatele kannatustele Ukrainas viis see ka majanduslike mõjudeni kogu maailmas, osa sellest on kõrge inflatsioon, kõrged energiahinnad ja nende järel keskpankade katsed ohjeldada inflatsiooni kõrgete intressimääradega. Ma tean, et Eestis, aga ka Lätis, Leedus ja Rootsis pingutavad inimesed selle nimel, et hakkama saada neis oludes ja paljude inimeste jaoks on tõepoolest raske osta toitu, maksta energiaarveid ja muud.