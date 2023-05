Telia keelab TikToki kasutamise töötajate tööseadmetes. Otsus puudutab ka Eestit

„Mitme riigi turvaasutused on tõstnud esile TikToki kasutamisega seotud turvaohud. Telia võrgud on kriitilise riikliku taristu võtmeosa, mistõttu lõpetasime rakenduse kasutamise tööseadmetes,“ selgitab Telia ettevõtte turvadirektor Kalle Kaasalainen.

Kaasalaineni sõnul soovib TikTok oma kasutajatelt laiaulatuslikke õigusi, mis võivad ohustada ettevõtte ettevõtte turvalisust. „Oleme teenust pakkuv turvaettevõte ja meil on eriline kohustus kaitsta klientide ühendusi ja andmeid võimaliku kuritarvitamise eest.“ Kaasalainen lisas, et Soomes on mitmed ametiasutused keelanud rakenduse kasutamise personali tööseadmetel. Kaasalaineni sõnul hindab Telia pidevalt erinevate rakenduste turvalisust ning kuulab hoolega julgeolekuasutuste hinnanguid.

„Oleme Soome digitaalse turvavõrgu võtmeosa.“ Kaasalainen mõistab, et otsus on töötajates küsimusi tekitanud. Eriti seetõttu, et Telia jätkab turundussisu jagamist TikTokis. „TikTok on populaarne rakendus. Edaspidi tegeleme kanali hooldusega erikokkulepetega. Töötajad saavad rakendust kasutada oma isiklikes telefonides,“ rõhutas Kaasalainen.

Telia keelab turvalisuse huvides TikToki kasutamise tööseadmetes kõigis riikides, kus ettevõte tegutseb. Keeld puudutab seitsmes riigis kokku ligikaudu 20 000 töötajat.

„Telia Company otsustas kõigi oma grupi ettevõtete (sh Telia Eesti) tööseadmetes keelustada TikToki äpi kasutamise,“ sõnas Telia Eesti meediasuhete juht Raigo Neudorf. Ta lisas, et erinevad küberturbe valdkonna instantsid on juhtinud tähelepanu, et TikToki rakendus pääseb ligi paljudele erinevatele kasutaja andmetele, sealhulgas seadme asukoht, selles sisalduvad kontaktid, veebilehitseja ajalugu.