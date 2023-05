Rahandusminister Võrklaev riigi rahandusest ja maksudest: Facebookis on ka halvasti öeldud ja isiklikuks mindud

Võrklaev ütles taskuhäälingusaates muu hulgas, et ta loodab, et riigikogu suvepuhkuse eel, enne jaanipäeva, suudab riigikogu maksumuudatused vastu võtta. Aga kui opositsioon seda teha ei lase, kas siis uuest aastast uued maksumäärad kehtima ei hakkagi?

„Opositsioonilt ma küsiks vastu seda, et mis on nende lahendus? Meil on vaja katta suuri kaitsekulusid. Eelarve on miinuses ja see süveneb. Oleme teinud aastate jooksul palju otsuseid, mis on suurenenud kulusid ja tulud pole järgi tulnud. Maksumuudatused ei tõsta maksukoormust ajaloolises vaates. Jõuame 33,4% või 33,5% peale, mis on 2019.–2020. aasta tase. Mis on opositsiooni lahendus?“ küsis ta veel. Lahendus ei ole tema sõnul see, et maksud viia alla ja toetused üles, et siis oleme rikas ja õnnelik riik.

Ministri sõnul peavad tulud ja kulud olema tasakaalus, et me suudaks riiki ülal pidada. „Kui opositsioonil on suurepäraseid ja vastutustundlikke ideid, siis on need teretulnud. Kui see on blokeerimine, jonn, riigikogu töö takistamine, siis tuleb vaid öelda, et peame saama tööd teha. Töökorda on tänaseks muudetud, sest riigikogu peab saama otsuseid vastu võtta.“ Võrklaev loodab, et kõigil on poliitilist vastutustunnet.

Automaksust rääkides ütles minister, et see on hea näide, kuidas avalik debatt on käima läinud. Teda ei häiri, et liikuma on läinud spekulatsioonid. Tõenäoliselt arutatakse automaksu üle igas peres. Talle on ka isiklikult palju sel teemal kirjutatud. Ideid kogutakse ja plaan on sügisel jõuda riigikokku, et see enne aasta lõppu vastu võtta. Suve lõpus peaks tulema juba infot, kuhu suunas liigutakse.

Milliseid kirju on minister saanud? „On erinevaid. Pean tunnistama, et algul oli väga palju neid, kes otse Facebooki kirjutasid, ja neid, kes lihtsalt tahtsid halvasti öelda ja mindi suhteliselt isiklikuks, aga on olnud ka mitmeid kirju, kus inimesed tunnevadki muret.“