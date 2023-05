SEB Liisingu juht Rein Karofeld nendib, et sügisest ei ole eraisikute liisinguturg täielikult taastunud. Alates oktoobrist, kui inimestel tuli hakata arvestama sellega, et talvel energiahinnad tõusevad, on liisimishuvi tagasihoidlikum olnud. Kui aga liisingumahtu vaadata, siis on see eelmise aastaga võrreldav. Miks? Sest autode hinnad on tõusnud.