Jurmalas asuv spaahotell kuulub Eesti ettevõtjatele. Tunamullune aasta lõppes ettevõttele kahjumiga

Ettevõte omandas 2012. aasta alguses osalused Läti tütarettevõtetes Hotel Jurmala SPA Ltd (osalus 95%) ning Arimaja Jurmala Ltd (osalus 100%). 2021. aastal omanda ettevõtte lisaks 5% osaluse tütarettevõttes Hotel Jurmala SPA Ltd. 2021. aasta lõpu seisuga on Hotell Jurmala OÜ-l 100% osalus mõlemas ettevõttes.