Kuidas poed sind meelitavad, et sa seal ringi jalutades rohkem ostaksid?

Uuringud näitavad, et kuni 65% inimestest sooritavad lõpliku ostuotsuse poes kohapeal. Algselt võib mõni ese olla näiteks internetipoes välja valitud, kuid enne pole midagi kindlat, kuni inimene on saanud seda poes kohapeal proovida, katsuda ja oma silmaga näha. Siis selgub, kas läheb ostuks või mitte.



Samuti näitas turu-uuringutele keskenduva firma Gateway & Partners analüüs, et ligi 50% poodides tehtavatest ostudest on planeerimata emotsiooniostud. See kõik tähendab, et poekeskkonnas on inimesed äärmiselt vastuvõtlikud uuele infole ning kui sa soovid ärina neile midagi müüa, tuleb nende tähelepanu selles keskkonnas maksimaalselt püüda ja muuta kogu poes käimise kogemus võimalikult mõnusaks.



Esimese asjana on inimeste ostuotsuste mõjutamiseks poodides muidugi mingi konkreetne ülesehitus ja süsteem. Näiteks kassa lähedusse pannakse üldjuhul need asjad, mida on lihtne viimase tootena kaasa haarata ja mis ei maksa väga palju. Samuti on läbi mõeldud toodete asetus lettidel, näiteks inimese silmade kõrgusele on alati asetatud need asjad, mida pood soovib ennekõike müüa.



Lisaks hinnasildid. Võib-olla mäletavad mõned veel aegu, kui hinnasildid olid valged ja allahindlusega toote silt oli mõnda erksamat tooni, näiteks kollane või punane. Nüüd ei ole haruldane minna poodi, kus kõik sildid on erksalt kollased. Kõige selle eesmärk on anda kliendile tunne, et poes on kõik hinnad suurepärased ja taskukohased.



Samuti on poodides kasutusel erinevat tehnoloogiat, mis kliendile infot annab. Mõned poed on kasutama hakanud elektroonilisi hinnasilte, mida saab kliendi püüdmiseks näiteks vilkuma panna. Samuti on viimase aja huvitavamaks lahenduseks digiekraanid, mida saab poes sisuliselt lõpmatult paljudesse kohtadesse paigutada. Nende eesmärgiks on enamjaolt erinevate reklaammaterjalide kuvamine kliendile, kuid nendega saab teha ka palju enamat. Näiteks paljudes kiirtoidukohtades on menüü kuvatud digitaalselt ekraanil või kinod, kus näidatakse ekraanidelt filmide postreid. Sisuliselt on tegu hea lahendusega reklaammaterjalide tootmiseks kuluvat materjali säästa ja kuvada kliendile igal ajahetkel täpselt seda, mida pood soovib.



Kui palju see ekraan siis müüki mõjutab? Analüüsid näitavad, et digiekraani kasutamine tavalise reklaamplakati asemel suurendab ekraanil kuvatud toote müüki 15-30% ja pikaajalises vaates poe kogumüüki kuni 4%. Lisaks sellele on tulevikus võimalik, et inimene saab ekraani pealt vaadata, kuidas mõni riideese tal seljas välja näeb või mõnel muul mängulisel viisil ekraaniga.



Kindlasti ei tasu arvata, et inimene ei saa ise aru, milliseid meetodeid poed kasutavad, et teda ostma meelitada. Pigem tuleks kogu asja vaadata sümbioosina. Poe eesmärk on mõistagi müüki kasvatada, samas aitavad erinevad infomaterjalid ja väljapanekud kliendil endale meeldivate toodeteni jõuda.