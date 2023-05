Enefit Green rajab Sopi-Tootsi tuulepargi kõrvale suure päikesepargi

Kärmase sõnul on Sopi päikesepargi rajamine osa ettevõtte plaanist suurendada oluliselt taastuvenergia tootmist. „Enefit Green plaanib rohelise elektri tootmisvõimsust lähiaastatel neljakordistada. Näeme, et keskkonnahoidlikku ja soodsama hinnaga elektrit on kogu regioonis väga vaja, sest päikese- ja tuuleenergia on kõige taskukohasem ja kättesaadavam viis süsinikuvaba elektrit toota,“ rääkis ta.