TextMagic omandab veebihaldusplatvormi Voog 1,1 miljoni euroga

„See on esimene omandamise tehing, mis on osa TextMagicu kasvustrateegiast, et tugevdada turupositsiooni eelkõige USAs. Voo omandamine võimaldab laiendada grupi tarkvaratoodete portfelli erinevate tegevusvaldkondadega ettevõtetele,“ ütles TextMagic AS-i tegevjuht Priit Vaikmaa. „Aasta teises pooles lansseerime ka Touchpoint klienditoe tarkvara ning TextMagic SMS-platvormi uuendatud versiooni.“

Voo brändi looja Edicy OÜ tegevjuhi ja osaniku Henn Runneli sõnul on ühinemisvõimalusi ka varem otsitud, kuid nii sobivat klappi ja vastastikust kasu, nagu praegu TextMagicuga, pole tekkinud. „Kahe ettevõtte kliendiprofiil ja äriliin on väga sarnased, mistõttu liigub Voog tugeva turunduskogemusega toodete perre,“ ütles Henn Runnel. „Tahame korrata TextMagicu USA turule sisenemise edulugu. Praegu on 90% Voo käibest Eestis, samas kui TextMagic on saavutanud ligi 70% osakaalu USA turul.“ Eelmisel aastal oli Edicy müügitulu 609 780 eurot, kasum 11 058 eurot.