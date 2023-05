Tallinn, Tartu ja Pärnu saavad liikluse säästvamaks muutmiseks 92 miljonit eurot

Kliimaminister Kristen Michal nentis, et praegu kooskõlastusringil oleva toetusmeetme eesmärk on edendada suurima liikluskoormusega linnades säästlikku liikuvust. „Kiire linnastumine, liiklusummikud ja õhusaaste on suur väljakutse eelkõige Tallinnas, aga ka teistes Eesti suuremates linnades,“ märkis ta. „Seepärast on oluline pakkuda rohkem alternatiive autode kasutamisele – see tähendab nii ühistranspordi võimaluste mitmekesistamist, rattateede võrgustike väljaarendamist kui ka muid autostumist vähendavaid tegevusi.“