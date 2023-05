Madalate hindade saladus. Odavketi lettidelt leiab rohkelt Venemaa ja Valgevene tooteid

Toimetusse saabus vihje: Vene kaup on toidupoodide lettidel tagasi! Kui lähemalt pärisime, oli jutt umbmäärane. Selveris on müügil Borjomi vesi, mille kohta selgus sõja alguses, et see kaubamärk ei kuulugi puuraugu omanikele. Maxima küpsised tunduvad kahtlased, Grossi poodides on mingid Vene ja Valgevene viinad, A1000 Marketis on imelik sortiment. Aga täpsemalt pole uurinud, möönis vihjaja. Vihjega koos oli saadetud pilt Põlva A1000 Marketis pakutavatest Babkinõ päevalilleseemnetest, mis on valmistatud Krasnodaris.