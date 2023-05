Hädas Rootsi kinnisvarafirma kaalub, kas maha müüa ennast või osa portfellist

Ettevõtte nõukogu hinnangul on SBB sisemine ehk tegelik väärtus oluliselt suurem ettevõtte väärtusest aktsiaturul. „Seetõttu on ettevõtte nõukogu otsustanud, et aktsionäride huvides on laiendada strateegiliste valikute ülevaatust, mille eesmärk on kindlaks teha, millised alternatiivid võiksid aktsionäride jaoks olla kõige väärtuslikumad, samal ajal jätkates maailmatasemel teenuse pakkumist ettevõtte üürnikele,“ teatas firma.