T1 saab treeningvarustust pakkuva outleti võrra rikkamaks

HC Pro omanik on ettevõtja Timo Majuri, kellele kuulub ka T1-s HC Pro Outleti kõrval tegutsev Põhja- ja Baltimaade suurim erootikakaubamaja Hot Lips.

„HC Pro Outleti eesmärk on pakkuda kõike, mida kliendid vajavad jõusaaliharjutuste ja muu treeningu jaoks. Seda mugavalt ühest kohast ja soodsa hinnaga. Üks meie peamisi eeliseid on võimalus testida ja osta trenažööre otse meie poest,“ sõnas HC Pro omanik Timo Majuri.

„T1 panustab outlet-kontseptsioonile ning meil on rõõm tervitada keskuses uut outlet­-poodi, mis on oodatud lisandus fitness-i ja teiste jõusaalialade harrastajatele. Lähinädalatel on T1-s uksi avamas mitu järjekordset outlet-kauplust,“ ütles T1 juht Tarmo Hõbe.