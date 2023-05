Uuring: Eesti pensionikoguja eristub naabritest jätkusuutlikkuse väärtustamisega

18% vastanutest mainis, et nende jaoks on oluline ka fondi investeerimisstrateegia.

„Jälgides fondivahetuste statistikat pakkujate lõikes, võib märgata, et klientide liikumise suunad korreleeruvad viimase 6-12 kuu tootlustega. Lühiajalise mineviku tootluse põhjal pensionifondi valiku tegemine on aga nagu eilse ilma järgi järgmiseks talveks sobivate riiete valimine,“ juhtis Võrklaev tähelepanu.

„Fondi valikul peaks esikohal olema investeerimisstrateegia, täpsemalt selle sobivus pensionikoguja vanuse ja riskitaluvusega. Seejärel võiks vaadata fondi tasusid ning hinnata, kas koguja jaoks on olulised jätkusuutlikkus ja kliimatulevik. Kui pensionikoguja jaoks on oluline fondi panus kohalikku Eesti majandusse, siis jäävad valikusse ainult aktiivselt juhitavad fondid,“ selgitas Võrklaev.

29% küsitlusele vastanutest ei valinud pensionifondi pakkujat ise, vaid see määrati automaatselt. Võrklaev selgitab, et aastatel 2002-2019 loositi nendele noortele, kes ise valikut ei teinud, pensionifond konservatiivsete fondide hulgast. „Seetõttu sattus arvestatav hulk noori nende jaoks mitteoptimaalsesse, madala riski ja tootlusootusega fondi. Fondivalitsejad on jõudumööda tööd teinud, et aidata noortel enda jaoks sobivam fond valida, kuid arvestatav osa pensionikogujaid on passiivsed ja seetõttu on nende raha endiselt peamiselt võlakirjadest koosnevates konservatiivsetes fondides,“ nentis Võrklaev.