Tehisaru tohutus buumis kerkib esile üks võimas nahktagis võitja

Eesti laiem avalikkus ei ole Nvidiast just palju kuulnud. See ei ole Microsofti, Meta ja Alphabeti masti tegija. Aga nad on maailma suurim kiibitootja, mil on väga tugev tuul purjedes ja mis hakkab tegutsema palju laiemates sfäärides. Äsja teatasid nad mitmest väga suurest projektist ning kohe-kohe saab neist triljonifirma.