GRAAFIKUD | USA-s sai katastroof välditud, kuid üüratu võlg jätkab kasvamist. Kuidas siia on jõutud?

Demokraadid ja vabariiklased jõudsid sel nädalal lõpuks kokkuleppele, kuidas lahendada USA võlalaekriis ehk vältida seda, et riigil saaks raha otsa. Katastroof ehk maksejõuetus sai sellega taas välditud, kuid kuidas on USA üldse jõudnud selleni, et nende võlg ulatub täiesti hoomamatu summani?