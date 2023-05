Riik annab Tallinnale 40 miljonit eurot uute trammiliinide jaoks

Samuti on võimalus pikendada trammiliine Tallinna lähivaldadesse, lisas ministeerium.

Tallinna tellitud uuring näitas, et suurima potentsiaaliga võimalikest uutest trammiliinidest on Tehnika (Kristiine)-Liivalaia, eelistatud liinid on Tallinna jaoks ka Tondi liini pikendamine Järveni ning Pelgulinna liin.