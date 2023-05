Pank: noorte finantskäitumise andmed näitavad teadlikkuse kasvu

LHV erakliendikasvu juhi Liis Lepiku sõnul on näha, et noored on investeerimises järjepidevad ka väiksemate summadega alustades. „Kui keskmine igakuine sissemakse Kasvukontole on eraklientide puhul 96 eurot, siis noorte puhul on keskmine Kasvukontole kantav summa ühes kuus 56 eurot. See näitab, et hoolimata väiksematest sissetulekutest mõistavad noored juba varakult, miks on investeerimise puhul oluline järjepidevus ja varakult alustamine,“ sõnas Lepik.