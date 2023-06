Ida-Virumaa kliima- ja energiakonverentsil vaadati optimistlikult tulevikku

Milleks on üldse vaja kohalikku kliima- ja energiakava?

Hardi Murula Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidust ütles, et kliima- ja energiakavast rääkides peab alustama küsimusest, mis on kliimamuutused. „Arvan, et oleme kogu kliimateemat käsitledes võib-olla natukene läbi kukkunud suhtluses nende huvigruppidega, keda see otseselt puudutab. Lihtsustatult öeldes tähendavad kliimamuutused seda, et väga paljud inimesed surevad, nii kurb kui see ka ei ole, ning ellu jäänud paiknevad ümber,“ ütles Murula ja näitas 2050. aasta NASA projektsiooni kaardil kohtadele, kus elamine muutub füüsiliselt võimatuks.

Mida tähendab rohepööre? Kuidas sellest inimestele rääkida?

Miks on oluline läheneda rohepöördega seotud tegevustele läbimõeldult? „Olen nõus, et rohepööre on sõimusõna ja me üritame seda vältida isegi oma kommunikatsioonis. Aga ma arvan, et see tuleb osaliselt ka sellest, et inimesed ei saa aru, mida rohepöörde all mõeldakse. Sest see tähendab kõike ja kui see tähendab kõike, siis see ei tähenda mitte midagi. Parem on kommunikeerida konkreetseid teemasid ja mõtteid, et tuua see suur keeruline kontseptsioon inimesele lähemale ja teha arusaadavamaks,“ ütles Vollmer esmalt.