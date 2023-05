Vähemalt 150 000 tarbijat maksab elektri eest endiselt liiga palju

Mis toimub nende tarbijate peades, kes on siiani jäänud universaalteenuse peale või kes ei ole üldse elektrilepingut sõlminudki? Tõenäoliselt on põhjused erinevad, kõige hullem neist oleks teadmatus, oskamatus või julgus muutust teha.

Eesti Energia kõneisik Mattias Kaiv ütleb, et Eesti Energia klientidest on universaalteenusel endiselt umbes 79 000 klienti. Lisaks maksavad turul pakutavast oluliselt kallimat hinda ka ligikaudu 70 000 üldteenuse klienti, kes pole sõlminud elektrilepingut ühegi elektrimüüjaga.

Ta toob välja, et jaanuaris oli keskmine börsihind 11,90 senti/kWh, veebruaris 13,58 senti/kWh, märtsis 10,46 senti/kWh, aprillis 7,90 senti/kWh. Universaalteenuse lõpphind Eesti Energia kliendile on olnud pidevalt 19,24 senti/kWh. „Seega maksid universaalteenuse kliendid keskmise börsihinnaga võrreldes jaanuaris 38% rohkem, veebruaris 30% rohkem, märtsis 45% rohkem, aprillis 59% rohkem,“ ütleb ta.

„Märtsis tegi Eesti Energia universaalteenuse klientidele üleskutse universaalteenus mõne muu paketi vastu vahetada, et mitte elektri eest kõrgemat hinda maksta. Sel hetkel rohkem kui 200 000 Eesti Energia universaalteenuse kliendist on enam kui pooled nüüdseks endale mõne odavama elektripaketi valinud. Inimeste teavitamisega oleme jätkanud ka pärast seda nii meedia vahendusel kui ka otsekommunikatsioonis. Kõige olulisem on, et tarbijad, kes sügisel universaalteenusele üle läksid, oleksid kursis, et alates aasta algusest pakub turg oluliselt soodsamaid lahendusi kui universaalteenus,“ räägib Kaiv.