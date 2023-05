EfTEN loob sügisel veel ühe kinnisvarafondi. Arakas: ärikinnisvaras on näha rahastamise puudujääki

„Rootsi kinnisvarasektori probleemid on pankade kaudu jõudnud ka Baltimaade ärikinnisvarasse. Pangad on ärikinnisvara rahastamisel muutunud oluliselt konservatiivsemaks. Projektidelt nõutakse suuremat omakapitali ning väljastatud laenude puhul senisest kiiremat põhiosa tagasimaksmist. Oleme seda näinud viimaste laenutaotluste juures nii EfTENi enda ärikinnisvara objektide puhul kui ka turul laiemalt. Kõik see on juba tekitamas Baltikumi ärikinnisvara rahastamise puudujääki,“ kirjeldas hetkel kinnisvarasektoris toimuvat EfTEN Capitali juhatuse esimees Viljar Arakas.