Läti ajaleht: Tallinna ettevõte tarnib Vene armeele kiudoptikat. Firma omanik: „Soovin Ukraina võitu“

The Insideri andmeil tarnis Eesti ettevõte Marker Nordic Venemaa ettevõttele Lomo kiudoptikat, tööstuslikku liimi ja muud kaupa. Peterburis asuv Lomo toodab optilisi süsteeme mere- ja maaväele. Toodete hulgas on näiteks öövaatlusseadmed. Lomo töötas välja ka poolaktiivse-isesihtuva raketipea, mida kasutatakse Krasnopoli rakettides. Ukraina sõja ajal on Krasnopoli täpsus olnud nii hea, et nende tootmine kasvas Venemaal 2022. aastal mitu korda.