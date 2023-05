Septembris toimub Tallinnas elektrivaldkonna suursündmus

„Üritusega tahame viia inimesteni teadmise, et elekter on tänapäeva ühiskonna põnev vereringe. Ilma elektrita ei toimi enam ükski eluvaldkond – seda kogesime viimati lumetormi tagajärjel juhtunud Saaremaa mitmepäevase elektrikatkestuse näitel,“ ütles Positroni üks algatajatest, Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liidu (EETEL) tegevjuht Kaarel Jänes. Teisalt on see ka valdkonnaülene sündmus, mis seob kõiki elektri ja energeetika vallas tegutsevaid spetsialiste ning ettevõtteid. Positroni üheks oluliseks eesmärgiks on näidata noortele läbi mänguliste väljakutsete selle valdkonna suurt ja põnevat tulevikuperspektiivi.