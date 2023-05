Hoolimata TikToki julgeolekuohtudest säilib USA-s teiste Hiina telefoniäppide kõrge populaarsus

Ometi ei paista see mitmeid kasutajaid morjendavat, sest ameeriklased kasutavad siiani mitmeid Hiina telefoniäppe väga aktiivselt. Näiteks Hiina ettevõttele PDD Holdingsile kuuluv osturakendus Temu on Apple'i rakenduste laadimiskeskkonnas App Store tasuta rakenduste valikus teisel kohal. Samuti oli see keskkond eelmise aasta pühade hooajal digitaalsete jaemüüjate nagu Kohl's, Wayfair ja Nordstorm kõrval 12. kohal just veebilehe unikaalsete külastajate tõttu.

Kui TikToki on USA-s alla laaditud 415 miljonit, siis Apptopia andmetel on CapCuti 99 miljonit, Temut 67 miljonit ja Lemon8 1,2 miljonit. Ainult Shein edestab rakenduse allalaadimiste arvu poolest TikToki, ent seda osalt ka põhjusel, et see hakkas toimima USA-s 2014. aastal. Sheini rakendust on USA-s alates selle avaldamisest alla laaditud 855 miljonit. Samas on Apptopia hinnangul on sellel igakuiselt umbes 22 miljonit aktiivset kasutajat.